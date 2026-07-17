Бекхэм не сдержал эмоций после гола Англии - ФОТО

Бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм эмоционально отпраздновал гол своей национальной команды в полуфинале чемпионата мира 2026 года против Аргентины.

Как сообщает İdman.Biz, камеры телетрансляции запечатлели реакцию легендарного футболиста, присутствовавшего на трибунах стадиона "Мерседес-Бенц" в Атланте.

На 55-й минуте Энтони Гордон открыл счет в матче, после чего Бекхэм бурно отреагировал на забитый мяч, не скрывая своих эмоций.

На момент публикации новости сборная Англии вела со счетом 1:0. Победитель встречи сыграет в финале чемпионата мира со сборной Испании, которая накануне обыграла Францию со счетом 2:0.