Дональд Трамп посетит финал ЧМ-2026

Президент США Дональд Трамп посетит прием в честь ФИФА в Нью‑Йорке, а затем будет присутствовать на финале чемпионата мира‑2026, сообщила пресс‑секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Как передает İdman.Biz, в финальном матче ЧМ‑2026 сыграют сборные Испании и Аргентины. Встреча пройдет 19 июля на арене в Нью‑Джерси, начало — в 23:00 по Баку.

"В пятницу президент отправится в Нью‑Йорк, чтобы принять участие в приеме ФИФА, а в воскресенье он посетит матч чемпионата мира по футболу между сборными Испании и Аргентины. Его присутствие станет кульминацией самого популярного, самого безопасного и самого успешного чемпионата мира по футболу в истории Америки", — сказала Ливитт на пресс‑конференции.