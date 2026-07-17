"Реал" может продать Винисиуса ради трансфера Олисе

Нападающий футбольного клуба "Реал Мадрид" Винисиус Жуниор может покинуть команду в летнее трансферное окно.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на L’Équipe, мадридский клуб не исключает продажу бразильского футболиста.

Контракт Винисиуса с "Реалом" рассчитан до июня 2027 года, однако стороны пока не достигли соглашения о его продлении. Если 26-летний форвард не примет предложенные клубом условия, руководство может разрешить его трансфер.

Продажа Винисиуса способна принести "Реалу" крупную сумму и помочь профинансировать переход нападающего "Баварии" Майкла Олисе. Мадридский клуб заинтересован в подписании футболиста сборной Франции.

При этом уход бразильца пока остается одним из возможных сценариев, а не окончательным решением руководства.