Победителям ЧМ-2026 впервые вручат чемпионские перстни - ФОТО

Победители чемпионата мира-2026 впервые в истории турнира получат чемпионские перстни.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Международную федерацию футбола (ФИФА), всего будет выпущено 2026 перстней с индивидуальными номерами. Из них 30 предназначены для чемпионов мира, а остальные 1996 будут доступны болельщикам.

На одной стороне перстня будет изображен Кубок мира, а оформление другой посвятят сборной-победительнице. Каждый экземпляр изготовят на заказ и снабдят сертификатом подлинности.

Сразу после финала капитану и главному тренеру победившей команды вручат временные перстни. Все 30 персонализированных наград для чемпионов изготовят позднее и передадут владельцам на отдельной церемонии.

Отметим, что подобные награды широко распространены в североамериканском спорте.

Финал чемпионата мира между сборными Испании и Аргентины состоится 19 июля.