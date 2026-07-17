Педро Порро мечтает о переходе в "Реал"

Защитник футбольного клуба "Тоттенхэм" и сборной Испании Педро Порро хотел бы продолжить карьеру в "Реале".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста The Athletic Марио Кортегану, футболист мечтает о переходе в мадридский клуб уже этим летом.

При этом Порро понимает, что в настоящее время не входит в список трансферных целей "Реала". Переговоры между сторонами не ведутся.

Испанец ярко проявил себя в полуфинале чемпионата мира 2026 года против Франции. Порро забил второй мяч своей команды и был признан лучшим игроком встречи, завершившейся победой Испании со счетом 2:0.

Сборная Испании встретится с Аргентиной в финале турнира 19 июля.