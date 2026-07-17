Месси дословно повторил публикацию четырехлетней давности - ФОТО

Капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси дословно повторил публикацию, сделанную после выхода команды в финал чемпионата мира 2022 года.

Как сообщает İdman.Biz, 39-летний футболист разместил пост в социальной сети после победы над Англией в полуфинале ЧМ-2026. Болельщики заметили, что его текст полностью совпадает с публикацией четырехлетней давности.

"Мы в финале! Нам снова удалось найти силы, чтобы провести еще один великолепный матч. Большое спасибо всем, кто верил в эту команду! Вперед, Аргентина! Все вместе!" - написал Месси.

Точно такой же текст аргентинец опубликовал в 2022 году после победы над Хорватией в полуфинале чемпионата мира.

Четыре года спустя Аргентина вновь пробилась в решающий матч турнира, победив Англию со счетом 2:1. Месси отдал результативные передачи Энцо Фернандесу и Лаутаро Мартинесу.

В финале ЧМ-2026 сборная Аргентины сыграет с Испанией. Матч состоится 19 июля и начнется в 23:00 по бакинскому времени.