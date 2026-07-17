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Возинья: "Теперь я не могу жить так, как раньше"

ЧМ-2026
Новости
17 Июля 2026 14:33
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Возинья: "Теперь я не могу жить так, как раньше"

Голкипер сборной Кабо-Верде по футболу Возинья рассказал, как неожиданная популярность на чемпионате мира 2026 года изменила его повседневную жизнь.

До начала турнира на страницу 40-летнего вратаря в социальной сети были подписаны около 56 тысяч человек. Теперь аудитория Возиньи превышает 29 миллионов, а сам футболист стал одной из главных сенсаций мундиаля.

"Я очень благодарен и счастлив всему, что произошло в моей жизни. Конечно, я никогда такого не ожидал. Все это просто безумие и нечто невероятное", - цитирует Возинью CBS Mornings.

По словам голкипера, раньше он свободно общался с людьми и постоянно находился среди болельщиков, однако всемирная известность лишила его привычного образа жизни.

"В Кабо-Верде мы очень радушно принимаем гостей. У нас могут готовить еду прямо на улице, перед дверью дома. Теперь я так уже не могу. Отчасти мне непросто, но в конечном счете я очень счастлив", - признался футболист.

Возинья подчеркнул, что благодаря выступлению национальной команды миллионы людей узнали о его стране.

"Раньше мы говорили: "Мы из Кабо-Верде", а люди по всему миру спрашивали: "Где это?". Теперь мне хочется показать нашу страну миру. Больше не приходится объяснять, где она находится, люди уже знают. Думаю, это лучшее, что могло случиться", - добавил вратарь.

Кабо-Верде завершил выступление на чемпионате мира в 1/16 финала, уступив Аргентине со счетом 2:3. Возинья стал одним из открытий турнира и самым популярным голкипером в социальной сети.

İdman.Biz
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