Клуб, когда-то снявшийся с еврокубков, теперь бросает вызов “Сабаху” – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Футбольный клуб "Сабах" уверенно продолжает путь в квалификации Лиги чемпионов. После победы над валлийским "Нью-Сейнтс" с общим счетом 4:1 бакинцев во втором квалификационном раунде ждет финский "КуПС".

Стоит отметить, что клуб из Куопио был основан в 1923 году. Свои домашние матчи команда проводит в желто-черных цветах, за что получила прозвище "канарейки". В 2025 году "КуПС" второй раз подряд стал чемпионом Финляндии, завоевав восьмой титул в своей истории.

К слову, в отличие от большинства европейских стран, чемпионат Финляндии проходит по системе весна – осень, поэтому сезон-2026 находится в самом разгаре. Это позволяет объективно оценить нынешнюю форму команды.

В первом квалификационном раунде Лиги чемпионов финны прошли северомакедонский "Вардар". Выиграв 2:0 в гостях, "КуПС" впервые в своей истории победил на выезде в главном футбольном еврокубке. Ответную встречу "КуПС" проиграл дома со счетом 2:3, однако благодаря общему счету 4:3 завоевал путевку в следующий раунд.

Это двухматчевое противостояние показало сразу две особенности команды: "КуПС" умеет выдерживать серьезное психологическое давление, поскольку оба гола в ответном матче были забиты в дополнительное время. При этом учитывая три пропущенных мяча, его оборона далеко не безошибочна.

Во внутреннем чемпионате "КуПС" выглядит уверенно. После 15 туров команда лидирует с 30 очками и остается непобежденной дома. Финны регулярно создают большое количество опасных моментов и при этом эффективно их реализуют, что подтверждает и статистика команды.

Главной ударной силой в текущем сезоне является нападающий Хайме Морено, забивший восемь мячей и отдавший две результативные передачи. Большую роль играют также капитан Петтери Пеннанен и защитник Боб Армах, который регулярно подключается к стандартным положениям. Именно стандарты являются одним из самых опасных оружий "КуПС".

При этом у "Сабаха" есть свои сильные стороны. Бакинский клуб надежнее действует в обороне, пропуская в среднем менее одного мяча за игру, чаще сохраняет ворота "сухими" и значительно увереннее чувствует себя в позиционных атаках.

Впрочем, чтобы лучше понять нынешний "КуПС", стоит заглянуть в историю клуба.

С 1949 по 1992 год команда провела 44 сезона подряд в высшем дивизионе Финляндии, что долгое время оставалось национальным рекордом. Затем последовали финансовые проблемы, из-за которых клуб постепенно опустился до третьего дивизиона. Лишь в 2008 году "КуПС" окончательно вернулся в элиту.

Финансовые трудности периодически сопровождали клуб. После чемпионства 1958 года "КуПС" должен был дебютировать в Кубке европейских чемпионов (прежнее название Лиги чемпионов) против франкфуртского "Айнтрахта". Чтобы сократить расходы, финны попросили провести оба матча в Германии, однако УЕФА отказал. В результате клуб снялся с турнира, а "Айнтрахт" без игры вышел в следующий раунд и впоследствии добрался до финала, где уступил мадридскому "Реалу" со счетом 3:7.

Сегодня история клуба выглядит совсем иначе. Главным европейским успехом "КуПС" стала кампания в Лиге конференций сезона-2025/26. Ничья 2:2 с английским "Кристал Пэлас" на "Селхерст Парк", где финны после перерыва забили два мяча за три минуты, позволила команде выйти в стыковой раунд турнира – впервые в истории финского футбола.

Еврокубковый сезон принес клубу около 5,45 млн евро призовых от УЕФА, а общая выручка по итогам года выросла примерно до 9,1 млн евро при прибыли почти 3,4 млн. То есть клуб, который когда-то снимался с еврокубков из-за нехватки денег, превратился в один из самых успешных финансовых проектов финского футбола.

Любопытна и история нынешнего главного тренера Микка Нуутинена. В сентябре 2025 года его "ХИК" обыграл "КуПС" в финале Кубка Финляндии, лишив свою будущую команду второго подряд "золотого дубля". Уже спустя несколько месяцев специалист возглавил именно "КуПС" и теперь защищает чемпионский титул клуба, которому недавно нанес болезненное поражение.

В итоге "Сабаху" достался далеко не самый громкий соперник, но точно один из самых неудобных. Именно поэтому противостояние обещает стать для бакинцев серьезной проверкой на пути к выходу в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов.