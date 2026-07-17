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"Атлетико" установил уникальное достижение перед финалом ЧМ-2026

ЧМ-2026
Новости
17 Июля 2026 09:26
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"Атлетико" установил уникальное достижение перед финалом ЧМ-2026

"Атлетико Мадрид" третий чемпионат мира подряд стал клубом с наибольшим количеством футболистов в составе участников финала чемпионата мира-2026.

В решающем матче ЧМ-2026 между сборными Испании и Аргентины мадридский клуб в строгом подсчете по контрактной принадлежности представляют девять игроков.

Так, за Испанию могут сыграть Маркос Льоренте, Марк Пубиль, Алекс Баэна и Алехандро Гримальдо. В заявку Аргентины входят Хулиан Альварес, Науэль Молина, Хуан Муссо, Тьяго Альмада и Джулиано Симеоне.

"Атлетико" также включает в этот список Николаса Гонсалеса, который провел минувший сезон в мадридской команде на правах аренды, но принадлежит "Ювентусу". С учетом аргентинца количество представителей клуба достигает десяти.

Отметим, что мадридцы лидировали по числу представителей и в двух предыдущих финалах чемпионатов мира.

В 2018 году в решающем матче сыграли четыре футболиста "Атлетико": французы Антуан Гризманн, Лукас Эрнандес и Тома Лемар, а также хорват Шиме Врсалько.

В финале ЧМ-2022 клуб также представляли четыре игрока. Гризманн выступал за Францию, а Родриго Де Пауль, Науэль Молина и Анхель Корреа - за Аргентину.

Таким образом, "Атлетико" оказался самым представленным клубом в финалах трех мундиалей подряд.

Девять действующих игроков мадридской команды в финале ЧМ-2026 также являются крупнейшим подтвержденным представительством одного клуба в решающем матче турнира как минимум с 1934 года. Тогда восемь футболистов пражской "Славии" вышли в стартовом составе сборной Чехословакии против Италии.

Финал чемпионата мира между Испанией и Аргентиной состоится 19 июля.

İdman.Biz
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