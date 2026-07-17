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В Премьер-лиге Азербайджана введут новое правило для стадионов

ЧМ-2026
Новости
17 Июля 2026 16:27
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В Премьер-лиге Азербайджана введут новое правило для стадионов

В футбольной Премьер-лиге Азербайджана с сезона-2026/27 начнет действовать новое правило, касающееся стадионов без искусственного освещения.

Как сообщает İdman.Biz, об этом на церемонии жеребьевки нового сезона рассказал техническо-спортивный директор Профессиональной футбольной лиги Эльгиз Аббасов.

По его словам, на аренах без системы искусственного освещения не разрешат проводить домашние матчи первого круга.

"Однако это не повлияет на количество домашних и выездных матчей команд в течение сезона. Возникший дисбаланс будет компенсирован начиная со второго круга", - цитирует Аббасова İdman.Biz.

Представитель Профессиональной футбольной лиги также сообщил дату финала Кубка Азербайджана сезона-2026/27. Решающий матч состоится 12 мая 2027 года.

Новый сезон Премьер-лиги Азербайджана стартует 14 августа.

İdman.Biz
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