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Фото длиной в 19 лет: Месси и Ямаль встретятся в финале ЧМ - ФОТО

ЧМ-2026
Новости
16 Июля 2026 13:41
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Фото длиной в 19 лет: Месси и Ямаль встретятся в финале ЧМ - ФОТО

Фотография Лионеля Месси с младенцем Ламином Ямалем вновь оказалась в центре внимания перед финалом чемпионата мира 2026 года между Аргентиной и Испанией.

Как сообщает İdman.Biz, снимок был сделан осенью 2007 года во время благотворительной фотосессии для календаря газеты Sport, организованной совместно с фондом "Барселоны" и ЮНИСЕФ.

На фотографии 20-летний Месси помогает купать пятимесячного Ямаля в небольшой пластиковой ванночке. Рядом с ними находится мать будущего футболиста сборной Испании Шейла Эбана.

Фотосессия прошла в гостевой раздевалке стадиона "Камп Ноу". Семья Ямаля получила право принять участие в проекте после победы в розыгрыше ЮНИСЕФ, проводившемся в районе Рокафонда, где они жили. По воле жеребьевки их партнером по съемке стал Месси.

Автором снимка стал фотограф Жоан Монфорт. Идея поместить ребенка в ванночку пришла ему после того, как накануне он купал собственную дочь.

Фотография оставалась практически забытой до 2024 года, когда отец Ямаля опубликовал ее в социальной сети с подписью: "Начало двух легенд". После этого кадр получил широкое распространение.

Когда-то Ямаль находился на руках у Месси. Спустя 19 лет герои фотографии впервые встретятся на футбольном поле и окажутся по разные стороны поля в борьбе за Кубок мира. Месси выведет Аргентину на финал в статусе действующего чемпиона мира, а Ямаль станет одним из лидеров сборной Испании.

Решающий матч ЧМ-2026 пройдет 19 июля на стадионе "Нью-Йорк Нью-Джерси".

İdman.Biz
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