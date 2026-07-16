Аргентинцы украли секретную бутылку Пикфорда после полуфинала ЧМ - ФОТО/ВИДЕО

Футболисты сборной Аргентины забрали бутылку голкипера Англии Джордана Пикфорда после полуфинального матча чемпионата мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz, аргентинские игроки нашли ее за воротами после победы со счетом 2:1 и собрались вокруг, чтобы изучить размещенные на ней записи.

На бутылке находились подсказки Пикфорду на случай серии пенальти. В них были указаны предполагаемые направления ударов аргентинских футболистов и действия, которые должен был совершить вратарь.

Особое внимание запискам уделил Лионель Месси. Согласно опубликованным фотографиям, напротив имени капитана Аргентины была указана рекомендация имитировать движение влево, а затем прыгать вправо. Английский текст Месси помогал переводить выступающий в Англии Маркос Сенеси.

Записи Пикфорда так и не пригодились. Англия вела в счете, однако Аргентина забила два мяча в концовке и одержала волевую победу, не доводя встречу до серии пенальти.

После матча бутылку также показали другим футболистам сборной Аргентины. Фотографии и видео эпизода получили широкое распространение в социальных сетях.