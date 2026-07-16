Лионель Месси - болельщикам Аргентины: "Наслаждайтесь, мы вас не подведем"

Капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси призвал болельщиков наслаждаться выступлением команды на чемпионате мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Olé, 39-летний футболист выступил с эмоциональным обращением после волевой победы над Англией со счетом 2:1 в полуфинале турнира.

"Наслаждайтесь. Эта команда вас не подведет. Мы всегда боремся до конца и вместе способны на все", - сказал Месси.

Капитан аргентинцев поблагодарил Бога за все, что произошло в его карьере, и признался, что полуфинал имел для команды и страны особое значение.

"Этот чемпионат мира получился безумным. Формально это был просто футбольный матч, но уже во время исполнения гимна мы начали чувствовать нечто особенное. Это не очередная победа. Аргентинский народ очень ее ждал", - отметил он.

Месси также ответил критикам сборной Аргентины.

"Мы добились своего положения упорным трудом. Никто ничего не подарил нам просто так. Пусть говорят что хотят. Мы играем, боремся и делаем это хорошо. Посмотрите, как мы доминировали над Англией, когда уступали в счете", - заявил нападающий.

По словам Месси, подготовку к чемпионату мира он начал почти за год до турнира.

"Я готовился к этому чемпионату мира около года. В декабре я находился в Аргентине и тренировался утром и днем, потому что понимал: должен отдать все, чтобы подойти к турниру в наилучшей форме", - добавил он.

Аргентина уступала Англии после гола Энтони Гордона, но в концовке встречи забила два мяча и вышла в финал чемпионата мира. Месси принял участие в обеих результативных атаках своей команды.

В решающем матче действующие чемпионы мира встретятся со сборной Испании.