"Имишли" намерен построить собственный стадион

Футбольный клуб "Имишли" планирует построить собственный стадион.

Как сообщает İdman.Biz, об этом исполнительный директор клуба Агшин Мурсалов заявил на пресс-конференции, посвященной планам и стратегии команды.

"Городской стадион Евлаха соответствует стандартам. В прошлом сезоне мы проводили домашние матчи в Губе и столкнулись там с большими трудностями. По стадиону в Имишли нам пока не удается прийти к соглашению. Сейчас он не функционирует. Мы намерены построить собственный стадион. В начале сезона могут возникнуть определенные сложности, но мы их решим", - сказал Мурсалов.

Исполнительный директор также назвал причину расставания с бывшим главным тренером Жоржем Кашкильей.

"По поводу Жоржа Кашкильи было много вопросов. У нас возникли разногласия с главным тренером. Поставленная перед ним задача была выполнена. Мы решили, что сможем добиться успеха с местным специалистом. Фарид Намазов для нас не чужой человек", - добавил он.