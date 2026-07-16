16 Июля 2026
RU

"Имишли" намерен построить собственный стадион

ЧМ-2026
Новости
16 Июля 2026 12:14
22
"Имишли" намерен построить собственный стадион

Футбольный клуб "Имишли" планирует построить собственный стадион.

Как сообщает İdman.Biz, об этом исполнительный директор клуба Агшин Мурсалов заявил на пресс-конференции, посвященной планам и стратегии команды.

"Городской стадион Евлаха соответствует стандартам. В прошлом сезоне мы проводили домашние матчи в Губе и столкнулись там с большими трудностями. По стадиону в Имишли нам пока не удается прийти к соглашению. Сейчас он не функционирует. Мы намерены построить собственный стадион. В начале сезона могут возникнуть определенные сложности, но мы их решим", - сказал Мурсалов.

Исполнительный директор также назвал причину расставания с бывшим главным тренером Жоржем Кашкильей.

"По поводу Жоржа Кашкильи было много вопросов. У нас возникли разногласия с главным тренером. Поставленная перед ним задача была выполнена. Мы решили, что сможем добиться успеха с местным специалистом. Фарид Намазов для нас не чужой человек", - добавил он.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Аргентина откладывает победы на конец: невероятный путь команды Скалони к финалу ЧМ-2026 - ОБЗОР İDMAN.BİZ
12:26
ЧМ-2026

Аргентина откладывает победы на конец: невероятный путь команды Скалони к финалу ЧМ-2026 - ОБЗОР İDMAN.BİZ

Во всех четырех матчах плей-офф действующие чемпионы мира решали свою судьбу после 85-й минуты или в дополнительное время

"Имишли" представил новую эмблему перед стартом сезона
11:29
ЧМ-2026

"Имишли" представил новую эмблему перед стартом сезона

В оформлении использованы образы тигра, щита и реки Араз

Джуд Беллингем может досрочно завершить участие в ЧМ-2026 - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
11:14
ЧМ-2026

Джуд Беллингем может досрочно завершить участие в ЧМ-2026 - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

ФИФА может изучить эпизод с участием полузащитника Англии и Валентина Барко

Томас Тухель останется в сборной Англии после ЧМ-2026
11:02
ЧМ-2026

Томас Тухель останется в сборной Англии после ЧМ-2026

Немецкий специалист продолжит работу с командой до домашнего Евро-2028

Лионель Месси: "Финал с Испанией будет абсолютно равным"
10:18
ЧМ-2026

Лионель Месси: "Финал с Испанией будет абсолютно равным"

Капитан сборной Аргентины оценил соперника по решающему матчу ЧМ-2026

Майкл Оуэн раскритиковал тактику Томаса Тухеля в полуфинале ЧМ
10:03
ЧМ-2026

Майкл Оуэн раскритиковал тактику Томаса Тухеля в полуфинале ЧМ

Бывший нападающий сборной Англии призвал команду отказаться от постоянных выносов мяча

Самое читаемое

Фанаты Англии обеспокоены назначением арбитра на матч с Аргентиной
14 Июля 18:01
ЧМ-2026

Фанаты Англии обеспокоены назначением арбитра на матч с Аргентиной

Исмаил Эльфат ранее работал на встречах, завершившихся победами команд Лионеля Месси

Аргентина вырвала победу у Англии и вышла в финал ЧМ-2026
01:04
ЧМ-2026

Аргентина вырвала победу у Англии и вышла в финал ЧМ-2026 - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Команда Лионеля Месси забила дважды в концовке и сохранила шансы защитить чемпионский титул

Армянские борцы отказались приехать на чемпионат мира в Баку - ПОДРОБНОСТИ ОТ İDMAN.BİZ
14 Июля 17:31
ЧМ-2026

Армянские борцы отказались приехать на чемпионат мира в Баку - ПОДРОБНОСТИ ОТ İDMAN.BİZ

Глава пресс-службы Федерации борьбы Азербайджана официально подтвердил отказ армянской делегации и высказал позицию организации по этому поводу

Ламин Ямаль выложил фото с голом в ворота Франции перед полуфиналом ЧМ-2026
14 Июля 21:50
ЧМ-2026

Ламин Ямаль выложил фото с голом в ворота Франции перед полуфиналом ЧМ-2026

На стадии четвертьфинала сборная Испании обыграла Бельгию