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Томас Тухель останется в сборной Англии после ЧМ-2026

ЧМ-2026
Новости
16 Июля 2026 11:02
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Томас Тухель останется в сборной Англии после ЧМ-2026

Главный тренер сборной Англии по футболу Томас Тухель заявил, что не покинет команду после чемпионата мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Sky Sports, немецкий специалист подтвердил намерение отработать контракт, рассчитанный до завершения Евро-2028.

"Мы продолжим работу в соответствии с контрактом до домашнего чемпионата Европы. Сейчас сложно заглядывать так далеко вперед, но я с нетерпением жду этого турнира", - сказал Тухель.

Англия уступила Аргентине со счетом 1:2 в полуфинале ЧМ-2026. Перед завершением турнира команда Тухеля проведет матч за третье место против Франции.

Встреча состоится в Майами и начнется 19 июля в 01:00 по бакинскому времени. По местному времени матч пройдет 18 июля.

İdman.Biz
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