Ямаль и Порро вернулись в общую группу перед финалом чемпионата мира

Сборная Испании получила хорошие новости перед финалом чемпионата мира по футболу 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на испанские СМИ, полузащитник Ламин Ямаль и защитник Педро Порро возобновили тренировки в общей группе национальной команды.

Ранее оба футболиста занимались по индивидуальной программе. Ямаль испытывал дискомфорт в левом бедре, из-за чего его участие в финале вызывало вопросы.

Решающий матч чемпионата мира между сборными Испании и Аргентины состоится 19 июля на стадионе "Метлайф" в Ист-Ратерфорде (США).