ФИФА впервые продаст билеты на предматчевую пресс-конференцию финала чемпионата мира

ФИФА впервые в истории сделает предматчевую пресс-конференцию перед финалом чемпионата мира платной для болельщиков.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на ESPN, мероприятие перед финалом ЧМ-2026 между сборными Испании и Аргентины пройдет в новом формате.

ФИФА отказалась от традиционной пресс-конференции за день до матча и совместно с коммерческим партнером Fanatics организовала четырехдневное мероприятие. Болельщики смогут встретиться со звездами мирового спорта, однако задать вопросы тренерам и футболистам сборных не смогут.

Стоимость семейного абонемента составляет 857,04 доллара, а билет только на пресс-конференцию для взрослого обойдется в 81,54 доллара.

Мероприятие состоится 17 июля в выставочном центре Javits Center в Нью-Йорке.