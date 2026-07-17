Блаттер раскритиковал ФИФА из-за возможного увеличения перерыва в финале ЧМ-2026

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер выступил с критикой в адрес организации из-за возможного увеличения перерыва между таймами в финале чемпионата мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz, ранее появилась информация, что ФИФА планирует увеличить перерыв в матче Испания - Аргентина до 30 минут ради проведения масштабного музыкального шоу в стиле Супербоула.

"Паузы на "водопой" - только начало. Финал чемпионата мира покажет хайлайт турнира - самый длинный перерыв в истории футбола.

Финал чемпионата мира - это как копия Супербоула. Куда ты катишься, ФИФА?" - написал Блаттер в социальной сети X.

По действующим Правилам игры в футбол перерыв между таймами не должен превышать 15 минут. Если информация подтвердится, финал ЧМ-2026 станет первым в истории турнира с настолько продолжительной паузой.