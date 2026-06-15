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Впервые в рамках чемпионата Азербайджана по велоспорту пройдет турнир ветеранов

Велосипедный спорт
Новости
15 Июня 2026 12:05
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Впервые в рамках чемпионата Азербайджана по велоспорту пройдет турнир ветеранов

Соревнования в категории Masters впервые будут включены в программу чемпионата Азербайджана по велоспорту.

Как сообщает İdman.Biz, турнир состоится в рамках чемпионата страны, который пройдет с 27 по 30 июня согласно календарному плану, утвержденному Министерством молодежи и спорта Азербайджана и Федерацией велосипедного спорта Азербайджана на 2026 год.

Участниками соревнований станут велосипедисты-любители старше 35 лет. Они поборются за медали в индивидуальной гонке с раздельным стартом на дистанции 15 километров.

Соревнования категории Masters пройдут 28 июня на трассе по направлению к поселку Гала.

Участники будут разделены на две возрастные группы:

Masters 35-49 лет;
Masters 50 лет и старше.

Отметим, что проведение соревнований среди ветеранов в рамках чемпионата Азербайджана организуется впервые.

İdman.Biz
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