Для учащихся лицея "Каспи" организован инфотур на Республиканский велотрек - ФОТО

При организации Федерации велосипедного спорта Азербайджана для учащихся лицея "Каспи" был организован инфотур на Республиканский велотрек.

В рамках инфотура около 50 школьников поближе ознакомились с велотреком и получили подробную информацию о созданных здесь условиях. Участники понаблюдали за тренировочным процессом велосипедистов и ознакомились с этапами подготовки профессиональных спортсменов, сообщает İdman.Biz.

Школьники также осмотрели Республиканскую олимпийскую велосипедную школу, оснащенный современным оборудованием фитнес-зал и Музей велосипедного спорта. Им рассказали об истории велосипедного спорта в Азербайджане, достигнутых успехах и различных экспонатах.

Целью инфотура являлась популяризация велосипедного спорта среди школьников, пропаганда здорового образа жизни и повышение интереса молодежи к спорту.