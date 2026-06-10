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Для учащихся лицея "Каспи" организован инфотур на Республиканский велотрек - ФОТО

Велосипедный спорт
Новости
10 Июня 2026 22:00
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Для учащихся лицея "Каспи" организован инфотур на Республиканский велотрек - ФОТО

При организации Федерации велосипедного спорта Азербайджана для учащихся лицея "Каспи" был организован инфотур на Республиканский велотрек.

В рамках инфотура около 50 школьников поближе ознакомились с велотреком и получили подробную информацию о созданных здесь условиях. Участники понаблюдали за тренировочным процессом велосипедистов и ознакомились с этапами подготовки профессиональных спортсменов, сообщает İdman.Biz.

Школьники также осмотрели Республиканскую олимпийскую велосипедную школу, оснащенный современным оборудованием фитнес-зал и Музей велосипедного спорта. Им рассказали об истории велосипедного спорта в Азербайджане, достигнутых успехах и различных экспонатах.

Целью инфотура являлась популяризация велосипедного спорта среди школьников, пропаганда здорового образа жизни и повышение интереса молодежи к спорту.

İdman.Biz
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