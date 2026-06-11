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Азербайджанские велогонщики выступят в Чехии и Австрии

Велосипедный спорт
Новости
11 Июня 2026 10:32
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Азербайджанские велогонщики выступят в Чехии и Австрии

Национальная команда отправится на соревнования в Чехию и Австрию

Сборная Азербайджана по велоспорту на треке примет участие в двух международных турнирах, которые пройдут с 12 по 14 июня.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию велосипедного спорта Азербайджана, азербайджанские спортсмены выступят на соревнованиях Grandprix Brno Cycling Track в чешском Брно и Grandprix Austria.

В составе национальной команды в категории U-23 выступят Турал Исрафилов и Максим Тренделев. В соревнованиях среди юниоров Азербайджан представят Рахим Нагиев, Чингиз Исаев, Мурад Надиров и Нихад Худоев.

Также в число участников вошла Виктория Сидоренко.

Азербайджанские велогонщики поборются за высокие места и рейтинговые очки на престижных международных стартах.

İdman.Biz
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