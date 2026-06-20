20 Июня 2026
RU

"Ливерпуль" включился в борьбу за игрока сборной Португалии

Мировой футбол
Новости
20 Июня 2026 00:15
63
"Ливерпуль" включился в борьбу за игрока сборной Португалии

Полузащитник "Спортинга" и сборной Португалии Франсишку Тринкан привлек внимание еще одного европейского гранда.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Transfer News Live и Correio da Manhã, в борьбу за 26-летнего футболиста включился "Ливерпуль".

Ранее интерес к атакующему полузащитнику проявил "Милан", который недавно возглавил бывший наставник "Спортинга" Рубен Аморим. Теперь конкуренцию итальянскому клубу готов составить чемпион Англии.

По информации источника, в контракте Тринкана прописана сумма отступных в размере 60 миллионов евро. Однако руководство лиссабонского клуба может согласиться на трансфер примерно за 50 миллионов.

Отмечается, что ни "Ливерпуль", ни "Милан" пока не сделали официальных предложений по португальскому футболисту.

В минувшем сезоне Тринкан был одним из ключевых игроков "Спортинга" и помог команде успешно выступить на внутренней и международной аренах.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Пэрис Хилтон поддержала сборную США на матче ЧМ-2026
01:39
Мировой футбол

Пэрис Хилтон поддержала сборную США на матче ЧМ-2026 - ФОТО

Знаменитость появилась на трибунах в эксклюзивной футболке национальной команды

Роналдиньо возвращается в футбол в 46 лет
01:20
Мировой футбол

Роналдиньо возвращается в футбол в 46 лет

Легендарный бразилец продолжит карьеру в итальянской Серии С
"Ювентус" выкупил молодого полузащитника у "Лечче"
00:49
Мировой футбол

"Ювентус" выкупил молодого полузащитника у "Лечче"

подписал контракт с туринским клубом до 2029 года
"Барселона" договорилась о переходе 18-летнего таланта из Эквадора
19 Июня 23:36
Мировой футбол

"Барселона" договорилась о переходе 18-летнего таланта из Эквадора

Хосуэ Кайседо продолжит карьеру в системе каталонского клуба
"Челси" нацелился на вратаря сборной Португалии
19 Июня 22:33
Мировой футбол

"Челси" нацелился на вратаря сборной Португалии

Лондонский клуб может заплатить за Диогу Кошту более 60 миллионов евро
Бывший форвард "Челси" получил руководящую должность во Франции
19 Июня 20:21
Мировой футбол

Бывший форвард "Челси" получил руководящую должность во Франции

Демба Ба назначен спортивным директором клуба

Самое читаемое

Появилось ФОТО Топурии из больницы после поражения от Гейджи
18 Июня 23:16
ММА

Появилось ФОТО Топурии из больницы после поражения от Гейджи

Бой Илии и Джастина завершился после четвертого раунда
Ямаля перегрузили на ЧМ-2026: есть риск рецидива травмы
17 Июня 17:18
ЧМ-2026

Ямаля перегрузили на ЧМ-2026: есть риск рецидива травмы

Медштаб сборной Испании обеспокоен состоянием 18-летнего форварда перед матчами ЧМ-2026
"Барселона" заинтересовалась лидером "Ливерпуля"
17 Июня 19:31
Мировой футбол

"Барселона" заинтересовалась лидером "Ливерпуля"

Каталонцы следят за ситуацией вокруг Собослаи

ЧМ-2026: Португалия не смогла одолеть ДР Конго
17 Июня 23:00
ЧМ-2026

ЧМ-2026: Португалия не смогла одолеть ДР Конго - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Команда Роберто Мартинеса потеряла очки в стартовом матче турнира