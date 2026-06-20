"Ливерпуль" включился в борьбу за игрока сборной Португалии

Полузащитник "Спортинга" и сборной Португалии Франсишку Тринкан привлек внимание еще одного европейского гранда.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Transfer News Live и Correio da Manhã, в борьбу за 26-летнего футболиста включился "Ливерпуль".

Ранее интерес к атакующему полузащитнику проявил "Милан", который недавно возглавил бывший наставник "Спортинга" Рубен Аморим. Теперь конкуренцию итальянскому клубу готов составить чемпион Англии.

По информации источника, в контракте Тринкана прописана сумма отступных в размере 60 миллионов евро. Однако руководство лиссабонского клуба может согласиться на трансфер примерно за 50 миллионов.

Отмечается, что ни "Ливерпуль", ни "Милан" пока не сделали официальных предложений по португальскому футболисту.

В минувшем сезоне Тринкан был одним из ключевых игроков "Спортинга" и помог команде успешно выступить на внутренней и международной аренах.