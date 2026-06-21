Роналду станет владельцем четверти акций "Аль-Насра"

Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду в рамках долгосрочного планирования получит в собственность 25% акций саудовского клуба. Как передает İdman.Biz, об этом сообщил консультант Саудовской лиги, австрийский специалист Бернд Фиса.

"Криштиану Роналду, по крайней мере в долгосрочной перспективе, гарантировал себе 25% акций "Аль-Насра", — приводит слова Фиса Cabine Desportiva.

Португальский форвард перешел в саудовский клуб в январе 2023 года на правах свободного агента. За это время нападающий выиграл с командой два трофея — Клубный кубок арабских чемпионов в 2023 году и чемпионат Саудовской Аравии в сезоне-2025/2026.