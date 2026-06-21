ЧМ-2026: Испания продолжает громить Саудовскую Аравию - ОБНОВЛЯЕТСЯ - ВИДЕО

Испания продолжает громить Саудовскую Аравию.
Как сообщает İdman.Biz, на 49-й минуте Хасан ат-Тамбакти отправил мяч в собственные ворота.
21:08
Стартовал второй тайм матча между сборными Испании и Саудовской Аравии.
Как сообщает İdman.Biz, после первых 45 минут впереди европейцы - 3:0.
20:52
Завершился первый тайм матча между сборными Испании и Саудовской Аравии.
Как сообщает İdman.Biz, после стартовых 45 минут впереди европейцы - 3:0.
20:26
Испания громит Саудовскую Аравию.
Как сообщает İdman.Biz, на 21-й минуте дублем отметился Микель Оярсабаль.
20:24
Испания упрочила преимущество в матче с Саудовской Аравией.
Как сообщает İdman.Biz, на 21-й минуте второй мяч своей команды забил Микель Оярсабаль.
20:12
Испания выходит вперед в матче с Саудовской Аравией.
Как сообщает İdman.Biz, на 11-й минуте счет открыл Ламин Ямаль.
20:00
Стартовал матч второго тура чемпионата мира между сборными Испании и Саудовской Аравии, выступающими в группе Н.
Как сообщает İdman.Biz, встреча проходит на стадионе в Атланте.