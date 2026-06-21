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ЧМ-2026: Испания продолжает громить Саудовскую Аравию - ОБНОВЛЯЕТСЯ - ВИДЕО

ЧМ-2026
Новости
21 Июня 2026 21:12
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ЧМ-2026: Испания продолжает громить Саудовскую Аравию - ОБНОВЛЯЕТСЯ - ВИДЕО

Испания продолжает громить Саудовскую Аравию.

Как сообщает İdman.Biz, на 49-й минуте Хасан ат-Тамбакти отправил мяч в собственные ворота.

21:08

Стартовал второй тайм матча между сборными Испании и Саудовской Аравии.

Как сообщает İdman.Biz, после первых 45 минут впереди европейцы - 3:0.

20:52

Завершился первый тайм матча между сборными Испании и Саудовской Аравии.

Как сообщает İdman.Biz, после стартовых 45 минут впереди европейцы - 3:0.

20:26

Испания громит Саудовскую Аравию.

Как сообщает İdman.Biz, на 21-й минуте дублем отметился Микель Оярсабаль.

20:24

Испания упрочила преимущество в матче с Саудовской Аравией.

Как сообщает İdman.Biz, на 21-й минуте второй мяч своей команды забил Микель Оярсабаль.

20:12

Испания выходит вперед в матче с Саудовской Аравией.

Как сообщает İdman.Biz, на 11-й минуте счет открыл Ламин Ямаль.

20:00

Стартовал матч второго тура чемпионата мира между сборными Испании и Саудовской Аравии, выступающими в группе Н.

Как сообщает İdman.Biz, встреча проходит на стадионе в Атланте.

İdman.Biz
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