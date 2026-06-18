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Появилось ФОТО Топурии из больницы после поражения от Гейджи

ММА
Новости
18 Июня 2026 23:16
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Появилось ФОТО Топурии из больницы после поражения от Гейджи

Появилась фотография бывшего чемпиона UFC в легком весе испано-грузина Илии Топурии, сделанная в больнице после боя с американцем Джастином Гейджи на турнире UFC Freedom 250, который прошел 14 июня на Южной лужайке Белого дома.

Как передает İdman.Biz, снимок был опубликован телеграм-каналом Captain Hardcore со ссылкой на подписчика.

Бой Илии и Джастина завершился после четвертого раунда — Топурия отказался выходить на последнюю пятиминутку из-за полученного урона. Уже после третьего отрезка у испанца появились серьезные проблемы со зрением. К концу четвертого ситуация усугубилась. Джастин Гейджи забрал полноценный чемпионский пояс в легком весе.

İdman.Biz
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