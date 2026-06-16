Болельщики из 70 стран выкупили половину билетов на турнир UFC в Баку

Турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который пройдет в Баку, вызвал большой интерес по всему миру - ожидается, что его посетят болельщики почти из 70 стран.

Как сообщает İdman.Biz, об этом распространила информация Операционная компания Baku City Circuit .

Отмечается, что интерес к соревнованию крайне высок:

“Продажа билетов идет быстрее, чем за аналогичный период прошлого года, и половину приобретенных билетов купили иностранные болельщики. Наибольший интерес к турниру наблюдается из США, Великобритании, Германии, Турции, Казахстана и Израиля. В целом билеты приобрели фанаты из 67 стран мира”.

Напомним, что в этом году UFC Fight Night состоится 27 июня на Национальной гимнастической арене.