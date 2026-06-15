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Макгрегор вступился за Топурию после поражения на UFC Freedom 250

ММА
Новости
15 Июня 2026 23:31
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Макгрегор вступился за Топурию после поражения на UFC Freedom 250

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор выступил в защиту Илии Топурии после его поражения на турнире UFC Freedom 250.

Как сообщает İdman.Biz, ирландский боец резко отреагировал на высказывания бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Теренса Кроуфорда, который раскритиковал испано-грузинского спортсмена после его неудачи в поединке с Джастином Гейджи.

Макгрегор напомнил американцу о разнице между боксом и смешанными единоборствами и поставил под сомнение готовность известных боксеров попробовать свои силы в ММА.

"Что за чушь ты вообще несешь?! Ты умеешь бороться, но при этом боишься провести бой по правилам ММА. По-моему, это выглядит просто жалко. Парень проиграл поединок по правилам ММА в виде спорта, для выступления в котором у тебя не хватает смелости. И что это вообще было – почему на турнире собрались все эти ничтожные боксеры, а бойцов ММА рядом с клеткой почти не было? Эти парни недостаточно мужественны", – написал Макгрегор на своей странице в социальной сети X.

Напомним, что на турнире UFC Freedom 250, который состоялся в Вашингтоне на территории Белого дома, Илия Топурия уступил Джастину Гейджи. Для испано-грузинского бойца это поражение стало первым в профессиональной карьере.

После поединка вокруг результата и состояния Топурии развернулась активная дискуссия, к которой присоединились представители как мира ММА, так и профессионального бокса.

İdman.Biz
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