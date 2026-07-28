28 Июля 2026
RU

Соперник Тофика Мусаева: "Он жесткий боец, нас ждет отличный бой"

ММА
Новости
28 Июля 2026 13:37
11
Соперник Тофика Мусаева: "Он жесткий боец, нас ждет отличный бой"

Словацкий боец Людовит Клайн поделился ожиданиями от предстоящей встречи с представителем Азербайджана Тофиком Мусаевым.

Как сообщает İdman.Biz, поединок в легкой весовой категории состоится 1 августа на турнире UFC Fight Night в Белграде.

Клайн подчеркнул, что с большим уважением относится к опыту и достижениям азербайджанского бойца.

"Он очень опытный боец, причем не только в UFC, но и в других организациях. У него за плечами много поединков, и, думаю, он достаточно известен. Это жесткий боец. Нас ждет очень хороший бой", — заявил представитель Словакии в интервью TV Markíza.

Предстоящая встреча станет для Клайна первой после тяжелой победы над поляком Матеушем Ребецким на турнире UFC 321 в октябре 2025 года. Словак выиграл решением большинства судей, хотя в третьем раунде получил перелом кости в области правого голеностопа, сопровождавшийся вывихом сустава. Несмотря на сильную боль, он продолжил бой до финального гонга, после чего ему потребовалась операция.

Словацкие спортивные СМИ называют Мусаева крайне опасным соперником. Отмечаются его агрессивная манера ведения боя, физическая мощь и способность наказать оппонента за любую ошибку в стойке. Журналисты отдельно обращают внимание на то, что 18 из 23 побед в профессиональной карьере Тофик одержал нокаутом или техническим нокаутом. При этом сам азербайджанец лишь однажды проигрывал нокаутом.

Несмотря на опасность Мусаева, букмекерские компании считают фаворитом предстоящего боя Клайна. По состоянию на 28 июля коэффициент на победу словака составляет около 1,40, а на успех Тофика — 2,80.

Для Мусаева это будет третий поединок в UFC. Азербайджанец дебютировал в организации в июне 2025 года на первом турнире UFC в Баку, где уступил кыргызстанцу Мыктыбеку Оролбаю болевым приемом в первом раунде.

Первую победу в UFC Тофик одержал в марте нынешнего года в Сиэтле, выиграв у чилийца Игнасио Бахамондеса единогласным решением судей. После встречи Мусаев сообщил, что во время боя получил перелом руки, но, несмотря на травму, продолжил поединок и довел его до победы.

Теймур Тушиев
İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Чемпион UFC Карлос Ульберг рассказал, когда планирует провести следующий бой
27 Июля 07:20
ММА

Чемпион UFC Карлос Ульберг рассказал, когда планирует провести следующий бой

В данный момент Карлос проходит восстановление после операции на колене
Польский боец MMA отпраздновал победу, закурив прямо в октагоне - ВИДЕО
27 Июля 00:50
ММА

Польский боец MMA отпраздновал победу, закурив прямо в октагоне - ВИДЕО

Настоящий плохой пример

Экс-чемпион UFC Анкалаев выиграл главный бой на турнире в Абу-Даби
25 Июля 23:20
ММА

Экс-чемпион UFC Анкалаев выиграл главный бой на турнире в Абу-Даби

На счету 34-летнего Анкалаева 22 победы
Дана Уайт о нападках Джоша Хокита на Мишель Обаму: "Это отвратительно и неуместно"
25 Июля 10:51
ММА

Дана Уайт о нападках Джоша Хокита на Мишель Обаму: "Это отвратительно и неуместно"

Глава UFC осудил слова бойца, но отказался менять позицию по свободе слова

Шара Буллет: "Я готов подраться с Шоном Стриклендом"
25 Июля 00:55
ММА

Шара Буллет: "Я готов подраться с Шоном Стриклендом"

Российский боец UFC заявил, что способен превзойти нового чемпиона среднего веса
Асаф Чопуров эффектно защитил титул промоушена UAE Warriors, нокаутировав Риса Макларена - ВИДЕО
24 Июля 00:38
ММА

Асаф Чопуров эффектно защитил титул промоушена UAE Warriors, нокаутировав Риса Макларена - ВИДЕО

Нашему бойцу потребовался всего один точный удар

Самое читаемое

Энцо Фернандес замкнулся в себе после финала ЧМ-2026
26 Июля 11:06
Футбол

Энцо Фернандес замкнулся в себе после финала ЧМ-2026

В соцсетях утверждают, что аргентинский полузащитник тяжело переживает удаление в решающем матче против Испании
Альварес готов пойти против "Атлетико" ради "Барселоны"
27 Июля 04:36
Мировой футбол

Альварес готов пойти против "Атлетико" ради "Барселоны"

Каталонцы уже направили "матрасникам" стартовый оффер
Исфахан Гасанов вышел в финал ЧМ U17 по борьбе - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО
27 Июля 19:27
Борьба

Исфахан Гасанов вышел в финал ЧМ U17 по борьбе - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

Азербайджанский борец греко-римского стиля поборется за "золото", Орхан Хабибли сыграет в утешительном финале за "бронзу"
"Ливерпуль" и "Тоттенхэм" поборются за защитника "Атлетико"
27 Июля 17:23
Мировой футбол

"Ливерпуль" и "Тоттенхэм" поборются за защитника "Атлетико"

Мадридский клуб не намерен продавать Маттео Руджери летом