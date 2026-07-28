Соперник Тофика Мусаева: "Он жесткий боец, нас ждет отличный бой"

Словацкий боец Людовит Клайн поделился ожиданиями от предстоящей встречи с представителем Азербайджана Тофиком Мусаевым.

Как сообщает İdman.Biz, поединок в легкой весовой категории состоится 1 августа на турнире UFC Fight Night в Белграде.

Клайн подчеркнул, что с большим уважением относится к опыту и достижениям азербайджанского бойца.

"Он очень опытный боец, причем не только в UFC, но и в других организациях. У него за плечами много поединков, и, думаю, он достаточно известен. Это жесткий боец. Нас ждет очень хороший бой", — заявил представитель Словакии в интервью TV Markíza.

Предстоящая встреча станет для Клайна первой после тяжелой победы над поляком Матеушем Ребецким на турнире UFC 321 в октябре 2025 года. Словак выиграл решением большинства судей, хотя в третьем раунде получил перелом кости в области правого голеностопа, сопровождавшийся вывихом сустава. Несмотря на сильную боль, он продолжил бой до финального гонга, после чего ему потребовалась операция.

Словацкие спортивные СМИ называют Мусаева крайне опасным соперником. Отмечаются его агрессивная манера ведения боя, физическая мощь и способность наказать оппонента за любую ошибку в стойке. Журналисты отдельно обращают внимание на то, что 18 из 23 побед в профессиональной карьере Тофик одержал нокаутом или техническим нокаутом. При этом сам азербайджанец лишь однажды проигрывал нокаутом.

Несмотря на опасность Мусаева, букмекерские компании считают фаворитом предстоящего боя Клайна. По состоянию на 28 июля коэффициент на победу словака составляет около 1,40, а на успех Тофика — 2,80.

Для Мусаева это будет третий поединок в UFC. Азербайджанец дебютировал в организации в июне 2025 года на первом турнире UFC в Баку, где уступил кыргызстанцу Мыктыбеку Оролбаю болевым приемом в первом раунде.

Первую победу в UFC Тофик одержал в марте нынешнего года в Сиэтле, выиграв у чилийца Игнасио Бахамондеса единогласным решением судей. После встречи Мусаев сообщил, что во время боя получил перелом руки, но, несмотря на травму, продолжил поединок и довел его до победы.