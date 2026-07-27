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Польский боец MMA отпраздновал победу, закурив прямо в октагоне - ВИДЕО

ММА
Новости
27 Июля 2026 00:50
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Польский боец MMA отпраздновал победу, закурив прямо в октагоне - ВИДЕО

Польский боец смешанных единоборств Бартоломей Сковыра необычным образом отпраздновал победу над Пабло Моурой на турнире DWN 10.

Как сообщает İdman.Biz, Сковыра одержал победу над соперником техническим нокаутом во втором раунде. Сразу после окончания боя он залез на сетку октагона, достал самокрутку из потайного кармана шорт и закурил ее. Кадры с этим эпизодом быстро разлетелись по социальным сетям.

После этой победы рекорд Сковыры в профессиональной карьере MMA составил шесть побед и пять поражений.

İdman.Biz
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