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Пимблетт купил стул Топурии с турнира UFC Freedom 250

ММА
Новости
21 Июля 2026 11:25
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Пимблетт купил стул Топурии с турнира UFC Freedom 250

Британский боец смешанных единоборств Пэдди Пимблетт приобрел на аукционе угловой стул Илии Топурии, которым тот пользовался во время турнира UFC Freedom 250.

Как сообщает İdman.Biz, итоговая стоимость лота составила 13 700 долларов.

Пимблетт опубликовал в социальной сети изображение с результатами торгов, сопроводив его комментарием: "Коллекционный экземпляр".

Стул использовался в углу Топурии во время титульного боя против Джастина Гейджи. Американец одержал победу техническим нокаутом после того, как команда Топурии остановила поединок по завершении четвертого раунда.

В результате Гейджи завоевал чемпионский пояс UFC в легком весе.

İdman.Biz
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