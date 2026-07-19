20 Июля 2026
RU

Конор Макгрегор назвал сроки возвращения в октагон

ММА
Новости
19 Июля 2026 19:47
102
Конор Макгрегор назвал сроки возвращения в октагон

Бывший чемпион UFC в полулегком и легком весе ирландец Конор Макгрегор сообщил о характере травмы, которую получил в ходе реванша с американцем Максом Холлоуэем на турнире UFC 329, а также намекнул, когда собирается провести следующий бой в UFC. Бой Конора и Макса стал главным событием ивента и завершился победой Холлоуэя техническим нокаутом в первом раунде, сообщает İdman.Biz.

"Апдейт: это были крестообразная связка и мениск — та же травма, что и перед первым боем с Холлоуэем, только теперь на другой ноге. Довольно шокирующе.

Тогда я вернулся в спорт уже через девять месяцев, чтобы подраться с Брандао. С учетом современных достижений в регенеративной медицине и улучшенных методов тренировок, для меня вполне реально вернуться к следующему лету.

Я уже хожу без костылей. На днях без проблем делал разгибания ног на тренажере. То есть могу ходить без помощи и включать квадрицепс под нагрузкой. Все это очень позитивно.

Я сохраняю максимальную дисциплину с момента боя. Думаю, не уберегло ли меня это от чего-то более серьезного. Считаю, что да. Я бы пошел на афтерпати в статусе "того самого", и кто знает, чем бы это закончилось. Думаю, меня уберегло. Спасибо богу! Двигаемся дальше. Спасибо всем за поддержку и добрые слова. Ваше здоровье — ваше богатство", — написал Макгрегор на своей странице в социальной сети Х.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Уайт призвал прекратить разговоры о возвращении Макгрегора
19 Июля 17:53
ММА

Уайт призвал прекратить разговоры о возвращении Макгрегора

Глава UFC призвал прекратить разговоры о возвращении ирландца в октагон

Ковингтон и Белал Мухаммад устроили драку на пресс-конференции перед титульным поединком
19 Июля 13:59
ММА

Ковингтон и Белал Мухаммад устроили драку на пресс-конференции перед титульным поединком - ВИДЕО

Конфликт между бойцами вспыхнул спустя несколько минут после турнира RAF

Азербайджанский Макгрегор: как Османлы стал главным героем реалити-шоу UFC – ОБЗОР İDMAN.BİZ
18 Июля 11:46
ММА

Азербайджанский Макгрегор: как Османлы стал главным героем реалити-шоу UFC – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Представитель Азербайджана одержал не только яркую победу на старте, но привлек внимание главы UFC Даны Уайта

Азербайджанский боец обвинил казахстанского бойца в использовании допинга
18 Июля 04:47
ММА

Азербайджанский боец обвинил казахстанского бойца в использовании допинга

Заур Гаджиев резко высказался о казахстанском сопернике после ничьей в Алматы

Экс-претендент на титул UFC дисквалифицирован за допинг
18 Июля 03:12
ММА

Экс-претендент на титул UFC дисквалифицирован за допинг

Волкан Оздемир признался, что принял запрещенный препарат

Макгрегор назвал желаемого соперника для следующего боя
18 Июля 00:06
ММА

Макгрегор назвал желаемого соперника для следующего боя

Ирландец хочет вновь встретиться с Максом Холлоуэем

Самое читаемое

Жена Валентина Барко оскорбила Джуда Беллингема после конфликта футболистов
18 Июля 12:41
Мировой футбол

Жена Валентина Барко оскорбила Джуда Беллингема после конфликта футболистов

Ясмин Хауреги удалила первый пост, но продолжила защищать аргентинского футболиста

Испания - Аргентина: 16 главных фактов о финале ЧМ-2026 - ОБЗОР İDMAN.BİZ
19 Июля 15:02
ЧМ-2026

Испания - Аргентина: 16 главных фактов о финале ЧМ-2026 - ОБЗОР İDMAN.BİZ

Месси против Ямаля, ученик против учителя и шанс на историческую защиту титула
Испания обыграла Аргентину и стала чемпионом мира - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
02:03
ЧМ-2026

Испания обыграла Аргентину и стала чемпионом мира - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Единственный мяч на 106-й минуте забил Ферран Торрес
Франция – Англия: ненужная "бронза", прощание Дешама и борьба за историю – ОБЗОР İDMAN.BİZ
18 Июля 16:27
ЧМ-2026

Франция – Англия: ненужная "бронза", прощание Дешама и борьба за историю – ОБЗОР İDMAN.BİZ

В матчах за третье место на чемпионатах мира по футболу еще ни разу не пробивалась серия пенальти