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Макгрегор назвал желаемого соперника для следующего боя

ММА
Новости
18 Июля 2026 00:06
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Макгрегор назвал желаемого соперника для следующего боя

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор заявил, что следующим его соперником должен стать американец Макс Холлоуэй.

Как сообщает İdman.Biz, об этом ирландец заявил после поражения на турнире UFC 329.

"Следующим соперником должен быть Холлоуэй", - приводит слова Макгрегора Championship Rounds.

12 июля Макгрегор уступил Холлоуэю техническим нокаутом в первом раунде, получив травму ноги. После поединка ирландец призвал признать бой несостоявшимся.

Первый поединок между бойцами состоялся в 2013 году и завершился победой Макгрегора единогласным решением судей.

İdman.Biz
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