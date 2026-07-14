Дана Уайт: "Мы заботимся о бойцах, столкнувшихся с проблемами"

Генеральный директор UFC Дана Уайт высказался о проблемах бывшего претендента на титул промоушена Дастина Порье.

Как сообщает İdman.Biz, Уайт заявил, что организация не раскрывает подробности помощи действующим и завершившим карьеру бойцам.

"Мы не обсуждаем такие вещи публично. Но да, мы предпринимаем шаги, похожие на систему поддержки бывших спортсменов в WWE. Мы заботимся обо всех наших бойцах, столкнувшихся с проблемами. Поверьте, их немало", - сказал он.

Порье задержали 21 июня в международном аэропорту Хартсфилд-Джексон в Атланте. По данным полиции, находившийся в состоянии алкогольного опьянения бывший боец UFC конфликтовал с сотрудниками авиакомпании и агрессивно вел себя с прибывшими правоохранителями. Его доставили в тюрьму округа Клейтон и предъявили обвинение в появлении в общественном месте в нетрезвом виде.

После публикации видеозаписи задержания Порье признал, что тяжело переживает завершение карьеры и нуждается в помощи. Американец заявил, что алкоголь не должен разрушить его жизнь и семью.