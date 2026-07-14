14 Июля 2026
RU

Дана Уайт: "Мы заботимся о бойцах, столкнувшихся с проблемами"

ММА
Новости
14 Июля 2026 14:50
17
Дана Уайт: "Мы заботимся о бойцах, столкнувшихся с проблемами"

Генеральный директор UFC Дана Уайт высказался о проблемах бывшего претендента на титул промоушена Дастина Порье.

Как сообщает İdman.Biz, Уайт заявил, что организация не раскрывает подробности помощи действующим и завершившим карьеру бойцам.

"Мы не обсуждаем такие вещи публично. Но да, мы предпринимаем шаги, похожие на систему поддержки бывших спортсменов в WWE. Мы заботимся обо всех наших бойцах, столкнувшихся с проблемами. Поверьте, их немало", - сказал он.

Порье задержали 21 июня в международном аэропорту Хартсфилд-Джексон в Атланте. По данным полиции, находившийся в состоянии алкогольного опьянения бывший боец UFC конфликтовал с сотрудниками авиакомпании и агрессивно вел себя с прибывшими правоохранителями. Его доставили в тюрьму округа Клейтон и предъявили обвинение в появлении в общественном месте в нетрезвом виде.

После публикации видеозаписи задержания Порье признал, что тяжело переживает завершение карьеры и нуждается в помощи. Американец заявил, что алкоголь не должен разрушить его жизнь и семью.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Турецкий боец отобрал чемпионский пояс после поражения на OKTAGON 91
13 Июля 21:35
ММА

Турецкий боец отобрал чемпионский пояс после поражения на OKTAGON 91 - ВИДЕО

Керим Энгизек не согласился с решением судей и покинул клетку с трофеем Кшиштофа Йотко

Макгрегор хочет провести еще один поединок по контракту с UFC
13 Июля 19:29
ММА

Макгрегор хочет провести еще один поединок по контракту с UFC

Ирландец планирует перенести операцию, пройти восстановление и вновь выйти в октагон

Холлоуэй пожелал Макгрегору скорейшего восстановления: "Не тот исход, которого мы хотели"
13 Июля 07:20
ММА

Холлоуэй пожелал Макгрегору скорейшего восстановления: "Не тот исход, которого мы хотели"

Макгрегор потерпел поражение от Макса Холлоуэя, получив травму на первых секундах боя
Макгрегор после поражения: "Дьявол буквально смотрит мне в лицо прямо сейчас"
12 Июля 15:05
ММА

Макгрегор после поражения: "Дьявол буквально смотрит мне в лицо прямо сейчас"

Ирландец заявил, что был полностью готов к бою с Максом Холлоуэем

Дана Уайт: " У Макгрегора подозрение на разрыв крестообразной связки"
12 Июля 10:50
ММА

Дана Уайт: " У Макгрегора подозрение на разрыв крестообразной связки"

Глава промоушена предположил, что ирландец получил разрыв крестообразной связки колена
Конор Макгрегор получил травму в начале боя и проиграл Холлоуэю на UFC 329
12 Июля 07:59
ММА

Конор Макгрегор получил травму в начале боя и проиграл Холлоуэю на UFC 329 - ВИДЕО

Ирландец не смог продолжить поединок после повреждения колена, полученного в первые секунды встречи

Самое читаемое

Хулиан Альварес признан лучшим игроком матча Аргентина – Швейцария
12 Июля 08:45
ЧМ-2026

Хулиан Альварес признан лучшим игроком матча Аргентина – Швейцария

Форвард забил победный мяч и помог действующим чемпионам мира выйти в полуфинал ЧМ-2026

Конор Макгрегор получил травму в начале боя и проиграл Холлоуэю на UFC 329
12 Июля 07:59
ММА

Конор Макгрегор получил травму в начале боя и проиграл Холлоуэю на UFC 329 - ВИДЕО

Ирландец не смог продолжить поединок после повреждения колена, полученного в первые секунды встречи
ЧМ-2026: матч между сборными Норвегии и Англии может быть перенесен
11 Июля 23:20
ЧМ-2026

ЧМ-2026: матч между сборными Норвегии и Англии может быть перенесен

Стартовый свисток для футболистов должен прозвучать в 01:00 по бакинскому времени
Ламин Ямаль: "Ни одна команда не играет с нами на равных"
11 Июля 16:54
ЧМ-2026

Ламин Ямаль: "Ни одна команда не играет с нами на равных"

Полузащитник прокомментировал победу над Бельгией в 1/4 финала