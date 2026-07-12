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Дана Уайт: " У Макгрегора подозрение на разрыв крестообразной связки"

ММА
Новости
12 Июля 2026 10:50
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Дана Уайт: " У Макгрегора подозрение на разрыв крестообразной связки"

Глава UFC Дана Уайт прокомментировал травму Конора Макгрегора, из-за которой ирландец не смог продолжить бой с Максом Холлоуэем.

Как сообщает İdman.Biz, поединок возглавил турнир UFC 329 в Лас-Вегасе и завершился уже в первом раунде победой американца техническим нокаутом.

"Невероятный кард. Я ожидал хотя бы один раунд настоящей войны, а дальше было бы непонятно, что у Конора с кардио, все-таки пять лет простоя. И дальше вот такое. Мы предполагаем, что у него разрыв крестов", - заявил Уайт на пресс-конференции.

Макгрегор получил повреждение в первые секунды встречи. Ирландец поскользнулся и травмировал колено, после чего не мог уверенно стоять на ногах и дважды оказался на настиле октагона.

Рефери остановил поединок на отметке 1:09 первого раунда и зафиксировал победу Холлоуэя техническим нокаутом. До остановки боя соперники практически не успели нанести друг другу серьезного урона.

Для Макгрегора этот поединок стал первым с июля 2021 года. Таким образом, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях вернулся в октагон после пятилетнего перерыва, однако вновь проиграл из-за травмы ноги.

Точный диагноз и предполагаемые сроки восстановления ирландского бойца станут известны после медицинского обследования.

İdman.Biz
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