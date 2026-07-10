Макгрегор нацелился на Махачева: "Это шикарный план"

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор заявил, что рассчитывает побороться за титул в полусреднем дивизионе.

Как сообщает İdman.Biz, на пресс-конференции ирландский боец прокомментировал возможность проведения чемпионского поединка с обладателем пояса Исламом Махачевым.

"Настоящий гангстер, двойной чемпион идет за третьим поясом. Звучит как шикарный план для меня", - заявил Макгрегор.

Уже в воскресенье, 12 июля, ирландец вернется в октагон. На турнире UFC 329 в Лас-Вегасе он проведет бой в полусреднем весе против американца Макса Холлоуэя.

Напомним, действующим чемпионом UFC в полусреднем весе является Ислам Махачев, который ранее поднялся в новую весовую категорию после успешных выступлений в легком дивизионе.