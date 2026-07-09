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Таир Абдуллаев награжден почетной грамотой в Масаллы

ММА
Новости
9 Июля 2026 15:35
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Таир Абдуллаев награжден почетной грамотой в Масаллы

Начальник Лянкяран-Астаринского регионального управления молодежи и спорта Теймур Бабазаде встретился с бойцом UFC Таиром Абдуллаевым.

Как сообщает İdman.Biz, во время встречи были отмечены последние успехи спортсмена.

Уроженец Масаллинского района Таир Абдуллаев начал заниматься вольной борьбой в 11 лет под руководством заслуженного тренера Тахмасиба Исаева. Позднее он переехал в Россию, перешел в смешанные единоборства и продолжил профессиональную карьеру в MMA.

В этом году Абдуллаев подписал контракт с UFC. 27 июня он дебютировал на турнире UFC Fight Night в Баку и победил бразильца Джефферсона Насименто нокаутом в третьем раунде.

В профессиональной карьере в MMA Абдуллаев провел 25 боев, одержал 22 победы и потерпел 3 поражения.

В завершение встречи Таир Абдуллаев был награжден почетной грамотой Лянкяран-Астаринского регионального управления молодежи и спорта.

İdman.Biz
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