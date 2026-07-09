Боец UFC показал подарок после победы на турнире в Азербайджане - ФОТО

Узбекистанский боец UFC Нурсултан Рузибоев показал подарок, который получил после победы на турнире UFC Fight Night 280, состоявшемся в Баку 27 июня.
Как сообщает İdman.Biz, спортсмен опубликовал в своем аккаунте в Instagram фотографию на фоне гибридного автомобиля Roewe M7 DMH.
Автомобиль был вручен бойцу представителями грозненского бойцовского клуба "Ахмат" после успешного выступления на турнире в столице Азербайджана.
"Ассаляму алейкум!" - подписал свою публикацию Рузибоев.
Напомним, на турнире UFC Fight Night 280 в Баку Рузибоев победил российского бойца Андрея Пуляева удушающим приемом в первом раунде.