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Боец UFC показал подарок после победы на турнире в Азербайджане - ФОТО

ММА
Новости
9 Июля 2026 01:36
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Боец UFC показал подарок после победы на турнире в Азербайджане

Узбекистанский боец UFC Нурсултан Рузибоев показал подарок, который получил после победы на турнире UFC Fight Night 280, состоявшемся в Баку 27 июня.

Как сообщает İdman.Biz, спортсмен опубликовал в своем аккаунте в Instagram фотографию на фоне гибридного автомобиля Roewe M7 DMH.

Автомобиль был вручен бойцу представителями грозненского бойцовского клуба "Ахмат" после успешного выступления на турнире в столице Азербайджана.

"Ассаляму алейкум!" - подписал свою публикацию Рузибоев.

Напомним, на турнире UFC Fight Night 280 в Баку Рузибоев победил российского бойца Андрея Пуляева удушающим приемом в первом раунде.

İdman.Biz
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