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Фарман Гасанов провел мастер-класс в Нахчыване - ФОТО

ММА
Новости
4 Июля 2026 21:40
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Фарман Гасанов провел мастер-класс в Нахчыване - ФОТО

Боец UFC Фарман Гасанов провел мастер-класс для молодых спортсменов в Нахчыване.

Как сообщает Report, в ходе встречи спортсмен рассказал участникам о своем профессиональном пути, выступлениях на международных турнирах и карьере в UFC.

Обращаясь к молодежи, Гасанов подчеркнул, что добиться успеха в спорте можно только благодаря постоянным тренировкам, дисциплине, целеустремленности и непрерывной работе над собой. Он призвал участников не бояться трудностей и настойчиво идти к поставленным целям.

Перед собравшимися также выступили тренеры бойца — Гейдар Мамедалиев и Ибрагим Мамедалиев. Они рассказали о значении грамотного тренировочного процесса, здорового образа жизни и высоких моральных качеств в подготовке профессиональных спортсменов.

Практическая часть мероприятия включала демонстрацию технических приемов, используемых в различных боевых ситуациях. Фарман Гасанов также ответил на вопросы участников и дал им рекомендации.

İdman.Biz
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