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Аргентина - Кабо-Верде: что думают болельщики? - ОПРОС İDMAN.BIZ В США - ВИДЕО

ЧМ-2026
Новости
3 Июля 2026 17:39
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Аргентина - Кабо-Верде: что думают болельщики? - ОПРОС İDMAN.BIZ В США - ВИДЕО

На ЧМ-2026, который проходит в США, Мексике и Канаде, продолжаются матчи плей-офф.

В очередной встрече 1/16 финала сборная Аргентины сыграет с дебютантом мундиаля Кабо-Верде.

Матч начнется 4 июля в 02:00 по бакинскому времени.

Корреспондент İdman.Biz, командированный на чемпионат мира, перед игрой провел опрос среди болельщиков в США.

По ответам фанатов видно, что они с большим интересом ждут этого противостояния.

Главная интрига встречи заключается в том, сможет ли команда Лионеля Месси уверенно выйти в следующий раунд или Кабо-Верде оформит одну из главных сенсаций турнира.

По итогам опроса большинство болельщиков верят в победу сборной Аргентины.

Представляем видеоопрос:

Лейла Эминова
İdman.Biz
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