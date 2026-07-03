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Полиция Далласа пыталась задержать представителя сборной Египта - ВИДЕО

ЧМ-2026
Новости
3 Июля 2026 15:01
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Полиция Далласа пыталась задержать представителя сборной Египта - ВИДЕО

Сборная Египта по футболу столкнулась с неприятным инцидентом в Далласе перед матчем 1/16 финала ЧМ-2026 против Австралии.

Как сообщает İdman.Biz, эпизод произошел в фойе отеля, где размещается национальная команда.

По данным AS, группа египетских болельщиков подошла к футболистам, чтобы сфотографироваться с ними и взять автографы.

Напряжение возникло после того, как полиция помешала юному болельщику сфотографироваться с игроками. На это резко отреагировал главный тренер сборной Египта Хоссам Хассан.

Ситуация переросла в толкотню между сотрудниками полиции и представителями технического штаба команды. В какой-то момент полицейские Далласа достали наручники и попытались задержать представителя сборной, который выразил протест.

Вскоре ситуацию удалось взять под контроль. Главного тренера и представителей делегации увели с места инцидента, а часть болельщиков так и не смогла сфотографироваться с футболистами.

Напомним, сборная Египта сегодня сыграет с Австралией в 1/16 финала ЧМ-2026. Матч начнется в 22:00 по бакинскому времени.

İdman.Biz
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