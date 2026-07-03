Тухель призвал родителей не отправлять детей в школу из-за матча Англии - ВИДЕО

Главный тренер сборной Англии по футболу Томас Тухель обратился к болельщикам перед матчем 1/8 финала ЧМ-2026 против Мексики.

Как сообщает İdman.Biz, встреча начнется в 01:00 по английскому времени. По бакинскому времени игра стартует в 04:00.

Позднее начало матча, который пройдет перед учебным днем, вызвало обсуждения в Англии.

Тухель призвал родителей дать детям возможность посмотреть игру.

Немецкий специалист заявил, что родители могут написать в школу объяснительную и не отправлять детей на занятия в этот день. По словам Тухеля, чемпионат мира проходит раз в четыре года, а сборной Англии нужна поддержка всех болельщиков, особенно детей.

Напомним, что в предыдущем раунде сборная Англии победила ДР Конго (2:1). Оба гола команды забил Харри Кейн.