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Рияд Марез завершил карьеру в сборной Алжира

ЧМ-2026
Новости
3 Июля 2026 12:35
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Рияд Марез завершил карьеру в сборной Алжира

Капитан сборной Алжира по футболу Рияд Марез объявил о завершении карьеры в национальной команде.

Как сообщает İdman.Biz, 35-летний футболист принял это решение после выступления сборной Алжира на ЧМ-2026.

Марез отметил, что пришло время передать эстафету другим игрокам.

Опытный полузащитник подчеркнул, что ЧМ-2026 стал для него последним чемпионатом мира. По его словам, он рад, что сумел забить на турнире, однако главным достижением считает выход сборной Алжира в плей-офф.

Марез на протяжении многих лет был одним из лидеров национальной команды. В составе сборной Алжира он становился победителем Кубка африканских наций.

Последний матч за сборную Марез провел в 1/16 финала ЧМ-2026 против Швейцарии (0:2). После этого поражения Алжир завершил выступление на турнире.

Швейцария продолжает борьбу на ЧМ-2026 и в 1/8 финала сыграет с победителем пары Колумбия - Гана.

İdman.Biz
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