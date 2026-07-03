Перишич вошел в историю сборной Хорватии на чемпионатах мира - ВИДЕО

Полузащитник сборной Хорватии по футболу Иван Перишич установил рекорд в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против Португалии (1:2).

Как сообщает İdman.Biz, 37-летний футболист отличился на 53-й минуте встречи.

Перишич получил мяч в штрафной площади и ударом левой ноги точно пробил в дальний нижний угол.

Этот гол стал для него седьмым в составе сборной Хорватии на чемпионатах мира. Перишич обновил национальный рекорд, обойдя Давора Шукера, который забил шесть мячей на ЧМ-1998.

Иван Перишич отличался на всех чемпионатах мира, в которых принимал участие. На ЧМ-2014 он забил два гола, на ЧМ-2018 — три, а на ЧМ-2022 — один.

Третье место в списке лучших бомбардиров сборной Хорватии на чемпионатах мира занимает Марио Манджукич. На его счету пять голов.

Напомним, сборная Хорватии проиграла Португалии со счетом 1:2 и завершила выступление на турнире. Португалия в 1/8 финала сыграет с Испанией.