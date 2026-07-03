ФИФА объяснила отмену гола Хорватии в матче с Португалией

ФИФА объяснила отмену позднего гола сборной Хорватии в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против Португалии (1:2).

Как сообщает İdman.Biz, хорваты забили на 90+13-й минуте и могли сравнять счет, однако норвежский арбитр Эспен Эскос отменил гол после просмотра VAR.

Решение было принято из-за положения вне игры у Марио Пашалича в ходе атакующей комбинации.

По данным FIFA, официальный мяч турнира Trionda оснащен технологией Connected Ball Technology, которая сыграла важную роль при рассмотрении эпизода.

Встроенная система зафиксировала касание Игора Матановича перед тем, как мяч дошел до Пашалича. Эти данные позволили арбитрам подтвердить офсайд.

В ФИФА отметили, что встроенные IMU-датчики мяча способны определять даже минимальный контакт. Такая информация помогает судьям принимать более быстрые и точные решения вместе с системой VAR.

Португалия победила Хорватию со счетом 2:1 и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026, где сыграет с Испанией.

Для сборной Хорватии поражение стало завершением выступления на турнире. Команда, доходившая до финала ЧМ-2018 и полуфинала ЧМ-2022, впервые за три последних чемпионата мира вылетела уже на первой стадии плей-офф.