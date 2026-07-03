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Недостаток игрового времени на ЧМ-2026 довел Шерки до бессонницы

ЧМ-2026
Новости
3 Июля 2026 07:20
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Недостаток игрового времени на ЧМ-2026 довел Шерки до бессонницы

Полузащитник сборной Франции и "Манчестер Сити" Райан Шерки тяжело переживает ситуацию с недостатком игрового времени на чемпионате мира — 2026. На этом фоне у 22-летнего хавбека начались проблемы со сном. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на L’Equipe.

По информации источника, Шерки осознает высокий уровень конкуренции в стане "трехцветных".

При этом в окружении игрока отрицают наличие у него конфликта с главным тренером сборной Франции Дидье Дешамом. После матча 1/16 финала чемпионата мира 2026 года со Швецией (3:0) Шерки проигнорировал главного тренера национальной команды. Окружение полузащитника отмечает, что его реакция отражала разочарование в себе.

На текущий момент Шерки провел на поле 55 минут в четырех играх ЧМ-2026.

İdman.Biz
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