Ямаль приехал на матч ЧМ-2026 с бриллиантовым кулоном Бэтмена - ФОТО

Нападающий сборной Испании Ламин Ямаль прибыл на матч с Австрией в 1/16 финала чемпионата мира 2026 года с бриллиантовым кулоном с изображением Бэтмена.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Marca, официальная информация об этом ювелирном изделии отсутствует. Вероятно, кулон был сделан специально для 18-летнего футболиста. Он полностью покрыт бриллиантами. Подчеркивается, что ориентировочная стоимость подобного украшения может составлять € 130-150 тыс.