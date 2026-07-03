3 Июля 2026
RU

Ямаль приехал на матч ЧМ-2026 с бриллиантовым кулоном Бэтмена - ФОТО

ЧМ-2026
Новости
3 Июля 2026 00:44
37
Ямаль приехал на матч ЧМ-2026 с бриллиантовым кулоном Бэтмена - ФОТО

Нападающий сборной Испании Ламин Ямаль прибыл на матч с Австрией в 1/16 финала чемпионата мира 2026 года с бриллиантовым кулоном с изображением Бэтмена.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Marca, официальная информация об этом ювелирном изделии отсутствует. Вероятно, кулон был сделан специально для 18-летнего футболиста. Он полностью покрыт бриллиантами. Подчеркивается, что ориентировочная стоимость подобного украшения может составлять € 130-150 тыс.

Матч сборной Испании с Австрией проходит на стадионе "Соу-Фай" в Инглвуде, США. В качестве главного арбитра встречи выступает Гленн Нюберг из Швеции. На момент выхода новости счет — 2:0 в пользу "Фурия Роха".

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

ЧМ-2026: Испания разгромила Австрию в матче 1/16 финала - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
01:00
ЧМ-2026

ЧМ-2026: Испания разгромила Австрию в матче 1/16 финала - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

На стадии 1/8 финала подопечные Луиса де ла Фуэнте встретятся с победителем пары Португалия — Хорватия
Петкович: "Хорошо знаю Швейцарию, но сейчас моя задача — победа Алжира"
00:26
ЧМ-2026

Петкович: "Хорошо знаю Швейцарию, но сейчас моя задача — победа Алжира"

Нынешний тренер Алжира ранее возглавлял Швейцарию

Роналду вызвал ажиотаж и пробки в Торонто - ВИДЕО
2 Июля 17:17
ЧМ-2026

Роналду вызвал ажиотаж и пробки в Торонто - ВИДЕО

Тысячи болельщиков собрались у отеля сборной Португалии

Бекхэм может заработать более 19 млн фунтов на рекламе во время ЧМ-2026
2 Июля 15:42
ЧМ-2026

Бекхэм может заработать более 19 млн фунтов на рекламе во время ЧМ-2026

Легендарный англичанин снялся в роликах крупнейших мировых брендов
Главный тренер ДР Конго узнал о смерти отца на пресс-конференции - ВИДЕО
2 Июля 15:27
ЧМ-2026

Главный тренер ДР Конго узнал о смерти отца на пресс-конференции - ВИДЕО

Себастьен Десабр получил тяжелую новость после поражения от Англии на ЧМ-2026
Фарид Гаибов рассказал, как следит за ЧМ-2026
2 Июля 13:42
ЧМ-2026

Фарид Гаибов рассказал, как следит за ЧМ-2026

Министр признался, что не все матчи может смотреть в прямом эфире

Самое читаемое

Мбаппе признан лучшим игроком матча Франция — Швеция
1 Июля 05:30
ЧМ-2026

Мбаппе признан лучшим игроком матча Франция — Швеция

27-летний француз на 45-й минуте открыл счет, а в середине второго тайма оформил дубль
ЧМ-2026: Англия одержала волевую победу над ДР Конго
1 Июля 22:01
ЧМ-2026

ЧМ-2026: Англия одержала волевую победу над ДР Конго - ОБНОВЛЕНО + ФОТО\ВИДЕО

Дубль Гарри Кейна вывел команду Томаса Тухеля в 1/8 финала

26-метровая статуя Месси стала объектом насмешек - ФОТО
1 Июля 17:26
ЧМ-2026

26-метровая статуя Месси стала объектом насмешек - ФОТО

В Аргентине раскритиковали пропорции памятника капитану сборной

ЧМ-2026: Парагвай сенсационно выбил Германию в первой серии пенальти турнира
30 Июня 03:30
ЧМ-2026

ЧМ-2026: Парагвай сенсационно выбил Германию в первой серии пенальти турнира - ОБНОВЛЕНО\ВИДЕО

Южноамериканцы выдержали натиск фаворита, пережили отмененный гол в дополнительное время и вышли в 1/8 финала