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Петкович: "Хорошо знаю Швейцарию, но сейчас моя задача — победа Алжира"

ЧМ-2026
Новости
3 Июля 2026 00:26
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Петкович: "Хорошо знаю Швейцарию, но сейчас моя задача — победа Алжира"

Главный тренер сборной Алжира Владимир Петкович высказался о предстоящем матче с национальной командой Швейцарии в рамках 1/16 финала ЧМ-2026. У специалиста швейцарское гражданство; он также возглавлял сборную Швейцарии с 2014 по 2021 год, сообщает İdman.Biz.

"Сегодня футбол – это открытое явление, между национальными командами нет никаких секретов. Я хорошо знаю Швейцарию, и игроки там знают меня, но все это прекращается после стартового свистка. Я рад встретиться со многими людьми, с которыми работал раньше, однако эмоции останутся вне поля, поскольку я полностью сосредоточен на том, чтобы привести Алжир к победе.

Мы ожидаем очень сложный матч, и, если мы хотим пройти в следующий раунд, нам нужно показать свою лучшую игру, 120% от нашего потенциала. Речь идет не о встрече Петковича против Швейцарии, а о матче сборной Алжира со сборной Швейцарии. Я знаю, что эта история привлекает внимание СМИ, но для меня важнее всего то, что игроки покажут на поле", – приводит слова Петковича Voice of Emirates.

İdman.Biz
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