Главный тренер ДР Конго узнал о смерти отца на пресс-конференции - ВИДЕО

Главный тренер сборной ДР Конго по футболу Себастьен Десабр получил тяжелую новость после поражения от Англии в матче 1/16 финала ЧМ-2026.

Как сообщает İdman.Biz, французского специалиста проинформировали о смерти отца в конце пресс-конференции.

Инцидент произошел после того, как сборная ДР Конго уступила Англии (1:2) и завершила выступление на чемпионате мира.

Представитель пресс-службы команды перед журналистами выразил Десабру соболезнования. Сообщается, что главный тренер отреагировал на эту новость с удивлением, поблагодарил присутствующих и покинул зал.

Отметим, что в матче с Англией сборная ДР Конго открыла счет, но не смогла удержать преимущество. Англичане одержали победу благодаря голам Харри Кейна и вышли в следующий раунд турнира.