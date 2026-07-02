Фарид Гаибов рассказал, как следит за ЧМ-2026

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов рассказал, что следит за ЧМ-2026, который проходит в США, Канаде и Мексике.

Как сообщает İdman.Biz, министр сообщил об этом журналистам в последний день 10-й сессии Конференции сторон Международной конвенции ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте, проходящей в Баку.

Гаибов отметил, что старается смотреть матчи турнира по мере возможности.

"Конечно, некоторые игры я не могу смотреть в прямом эфире. Причина в том, что матчи проходят ночью из-за разницы во времени. Но затем я смотрю счета и обзоры игр", - сказал министр.