2 Июля 2026
RU

Фарид Гаибов рассказал, как следит за ЧМ-2026

ЧМ-2026
Новости
2 Июля 2026 13:42
46
Фарид Гаибов рассказал, как следит за ЧМ-2026

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов рассказал, что следит за ЧМ-2026, который проходит в США, Канаде и Мексике.

Как сообщает İdman.Biz, министр сообщил об этом журналистам в последний день 10-й сессии Конференции сторон Международной конвенции ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте, проходящей в Баку.

Гаибов отметил, что старается смотреть матчи турнира по мере возможности.

"Конечно, некоторые игры я не могу смотреть в прямом эфире. Причина в том, что матчи проходят ночью из-за разницы во времени. Но затем я смотрю счета и обзоры игр", - сказал министр.

Шахрияр Самедов
İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Пап Гейе отказался играть за сборную Сенегала при нынешнем тренерском штабе
13:27
ЧМ-2026

Пап Гейе отказался играть за сборную Сенегала при нынешнем тренерском штабе

Полузащитник сделал заявление после вылета команды с ЧМ-2026

Президент Кабо-Верде пообещал подарить Месси футболку сборной
12:41
ЧМ-2026

Президент Кабо-Верде пообещал подарить Месси футболку сборной

Жозе Мария Невеш хочет вручить аргентинцу майку с 10-м номером
Почеттино после выхода США в 1/8 финала ЧМ: "Почему не мы?"
12:26
ЧМ-2026

Почеттино после выхода США в 1/8 финала ЧМ: "Почему не мы?"

Тренер высказался о шансах команды на фоне победы над Боснией и Герцеговиной

Барбарез прокомментировал вылет Боснии и Герцеговины с ЧМ-2026
12:11
ЧМ-2026

Барбарез прокомментировал вылет Боснии и Герцеговины с ЧМ-2026

Тренер отметил, что команда не смогла использовать численное преимущество в матче с США

Три болельщика выбежали на поле во время матча Бельгия - Сенегал
11:41
ЧМ-2026

Три болельщика выбежали на поле во время матча Бельгия - Сенегал - ФОТО

Игра 1/16 финала ЧМ-2026 была ненадолго остановлена
Последний мундиаль, последний танец: ЧМ-2026 провожает легендарное поколение футбола - ФОТО
10:43
ЧМ-2026

Последний мундиаль, последний танец: ЧМ-2026 провожает легендарное поколение футбола - ФОТО

Месси, Роналду, Модрич и другие символы эпохи, вероятно, проводят свой последний чемпионат мира

Самое читаемое

Мбаппе признан лучшим игроком матча Франция — Швеция
1 Июля 05:30
ЧМ-2026

Мбаппе признан лучшим игроком матча Франция — Швеция

27-летний француз на 45-й минуте открыл счет, а в середине второго тайма оформил дубль
ЧМ-2026: Англия одержала волевую победу над ДР Конго
1 Июля 22:01
ЧМ-2026

ЧМ-2026: Англия одержала волевую победу над ДР Конго - ОБНОВЛЕНО + ФОТО\ВИДЕО

Дубль Гарри Кейна вывел команду Томаса Тухеля в 1/8 финала

ЧМ-2026: Парагвай сенсационно выбил Германию в первой серии пенальти турнира
30 Июня 03:30
ЧМ-2026

ЧМ-2026: Парагвай сенсационно выбил Германию в первой серии пенальти турнира - ОБНОВЛЕНО\ВИДЕО

Южноамериканцы выдержали натиск фаворита, пережили отмененный гол в дополнительное время и вышли в 1/8 финала

Неймар помог жертвам землетрясения в Венесуэле
29 Июня 20:29
Мировой футбол

Неймар помог жертвам землетрясения в Венесуэле

Бразильский форвард направил крупную сумму на гуманитарную помощь пострадавшим