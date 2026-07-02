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Барбарез прокомментировал вылет Боснии и Герцеговины с ЧМ-2026

ЧМ-2026
Новости
2 Июля 2026 12:11
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Барбарез прокомментировал вылет Боснии и Герцеговины с ЧМ-2026

Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины по футболу Сергей Барбарез высказался после поражения от США в 1/16 финала ЧМ-2026.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Guardian, боснийская команда уступила США (0:2) и завершила выступление на турнире.

Хозяева чемпионата мира вышли вперед на 45-й минуте после гола Фоларина Балогуна. На 64-й минуте Балогун был удален, однако сборная Боснии и Герцеговины не смогла воспользоваться численным преимуществом.

В концовке встречи Малик Тиллман забил второй мяч и установил окончательный счет.

Барбарез признал: "США изначально выглядели фаворитом — они принимают турнир и располагают сильным составом. Роли андердога мы не боялись. Меня не трогали слова Тима Ховарда и комментарии журналистов перед матчем. Босния — небольшая страна, такое бывает".

По словам специалиста, его команде не требовалась дополнительная мотивация перед матчем плей-офф.

"Моим игрокам не требовалась дополнительная мотивация, когда на кону стоял выход в 1/8 финала. Жаль, что не получилось воспользоваться численным преимуществом после 64-й минуты, но я доволен тем, как команда сражалась на этом турнире", — отметил Барбарез.

В 1/8 финала сборная США сыграет с Бельгией, которая ранее победила Сенегал (3:2) в дополнительное время. Матч состоится 7 июля.

İdman.Biz
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